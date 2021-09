Tropická bouře Sam na začátku víkendu postupně zesílila na hurikán třetí kategorie na pětistupňové škále. Ukazují to hlášení amerického Národního střediska pro hurikány (NHC), které předpokládá, že živel ještě o něco zesílí. Zatím se však pohybuje daleko na otevřeném moři.

Nečeká se, že by v nejbližších dnech výrazněji zasáhl obydlené oblasti.

Dnes večer SELČ se hurikán nacházel necelých 1800 kilometrů jihovýchodně od Závětrných ostrovů v Karibiku a provázely ho větry o maximální rychlosti kolem 195 kilometrů za hodinu. Postupoval na západoseverozápad rychlostí 16 kilometrů v hodině, píše agentura AP.

„Sam se stal významným hurikánem,“ uvedlo dnes na twitteru NHC poté, co zvýšilo hodnocení bouře o další stupeň. Jako hurikán druhé kategorie byla brána od pátku a v neděli by mohl nastat posun do kategorie čtvrté, ve které mohou doprovodné větry dosahovat rychlosti až 249 kilometrů za hodinu. Bezprostřední hrozbu pro zalidněné oblasti nicméně hurikán zatím nepředstavuje. NHC předpovídá, že se během příštího týdne prožene severně od Závětrných ostrovů, mezi něž se řadí Anguilla, Antigua a Barbuda nebo Guadeloupe.

Sam se vytvořil ve čtvrtek nad Atlantikem a je čtvrtou pojmenovanou bouří za poslední týden a osmnáctým hurikánem zaznamenaným během letošní hurikánové sezóny.

Nejničivějším živlem, který letos zasáhl Spojené státy, byl hurikán čtvrté kategorie Ida. Na jihu USA si v srpnu vyžádal několik desítek životů, poničil tisíce domů a statisíce lidí zanechal bez elektřiny.

V pátek se severně od Bermud vytvořila tropická bouře Teresa, jejíž větry mají rychlost 75 kilometrů za hodinu. Meteorologové očekávají, že tento živel nezesílí a bude tedy relativně slabým a krátkodobým jevem. (ČTK)