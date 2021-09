Katalánský expremiér a europoslanec Carles Puigdemont, který byl v uplynulých dnech krátce zadržován na Sardinii, dnes oznámil, že se vrátí do Belgie. Do Itálie se ale dostaví opět 4. října, kdy je plánováno jednání soudu ohledně jeho vydání do Španělska.

Informovala o tom agentura AFP.

„V pondělí se plánuji návrat do Bruselu, protože se koná zasedání výboru pro zahraniční obchod (Evropského parlamentu), jehož jsem členem,“ řekl Puigdemont při tiskové konference v sardinském městě Alghero, v němž žije početná katalánská komunita. „Jsem předvolán k soudu v Sassari (na severu Sardinie) na 4. října. Budu přítomen, protože pokaždé, když jsem byl předvolán soudy, jsem se dostavil,“ uvedl Puigdemont.

Dnes se Puigdemont na Sardini setkal se současným katalánským premiérem Perem Aragonèsem a předsedkyní katalánského parlamentu Laurou Borrásovou. Před novináři poděkoval za solidaritu, jíž se mu na italském ostrově dostalo.

Italské úřady Puigdemonta zadržely ve čtvrtek na základě zatykače vydaného Španělskem, kde je obviněný ze vzpoury a ze zpronevěry kvůli referendu o nezávislosti Katalánska v roce 2017, který jeho tehdejší vláda uspořádala navzdory nesouhlasu Madridu i španělského soudu. Politik už téměř čtyři roky žije v Belgii, odkud ho tamní soud loni do Španělska vydat odmítl. Pokus o odtržení Katalánska vyvolal jednu z nejhorších krizí, jakou Španělsko zažilo od konce diktatury v roce 1975.

Puigdemont byl po útěku do Belgie zadržen už v roce 2018 v Německu, kde tehdy strávil ve vězení necelé dva týdny. Pak byl ale puštěn na svobodu. Po pátečním propuštění z italské věznice AFP sdělil, že je na pronásledování Španělskem zvyklý. „Vždy to ale skončí stejně: jsem volný,“ řekl. (ČTK)