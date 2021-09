Německé politické strany využily zbývající den do parlamentních voleb, aby se pokusily získat nerozhodnuté voliče, kterých do posledních okamžiků zůstává podle průzkumů až 40 procent. Dosluhující kancléřka Angela Merkelová podpořila kancléřského kandidáta své konzervativní unie CDU/CSU Armina Lascheta.

Jeho sociálnědemokratický rival Olaf Scholz pak na setkání s voliči zopakoval, že by si přál vládní koalici se Zelenými.

Merkelová v Laschetových rodných Cáchách zdůraznila, že unie CDU/CSU je zárukou německé stability. „Zítra (v neděli) se bude rozhodovat o tom, zda si Německo zachová stabilitu,“ řekla kancléřka. Zopakovala své páteční tvrzení, že není jedno, kdo bude v Německu vládnout. Tím správným kancléřem bude podle ní Laschet, který je nyní premiérem v Severním Porýní-Vestfálsku, což je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější německá spolková země. Zdůraznila, že Laschet je přesvědčený Evropan, jehož politika je založena na hledání kompromisů a spojování táborů s odlišnými názory.

Laschet, jehož unie CDU/CSU čelí kritice za nedostatečné klimatické plány, přislíbil rychlejší zavádění obnovitelných energetických zdrojů. „V Německu jsme příliš pomalí,“ řekl s tím, že pokud chce země dodržet hodnotu globálního oteplení maximálně o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období, musí své úsilí vystupňovat a jednat rychleji. K hodnotě 1,5 Celsia se chtějí co nejvíce přiblížit signatáři pařížské klimatické dohody z roku 2015 včetně Německa.

Scholz se dnes s voliči sešel v Postupimi, kde žije a kde usiluje o poslanecký mandát. Voliče vyzval, aby hlasovali pro sociální demokracii (SPD), aby se stala dostatečně silnou stranou. Podle průzkumů SPD těsně vede před CDU/CSU, ale vítězství ani jedné straně nemusí zajistit kancléřský post. O kancléři rozhodnou povolební koaliční jednání. Scholz opětovně prohlásil, že by si přál vytvořit vládu se Zelenými, o jejichž přízeň zcela jistě bude usilovat i unie CDU/CSU.

Scholz přislíbil, že pokud bude sestavovat vládu, pozve do ní jako ministry jen ty osobnosti, které dobře zná. Dodal, že jeho kabinet bude co do počtu mužů a žen vyrovnaný.

Ačkoli strany formálně ukončily předvolební kampaně v pátek, dnes v agitaci pokračovaly. Nerozhodnutých je totiž nezvykle mnoho, podle průzkumů až 40 procent z 60,4 milionu oprávněných voličů. Jedním z nich je otec dvou dětí Christian, který žije v berlínské čtvrti Hansaviertel. Christian, který se živí jako lektor a který se pracovně věnuje ekologickým tématům, vybírá mezi Zelenými a Křesťanskodemokratickou unií (CDU). V rozhovoru s ČTK dnes řekl, že to vypadá, že se možná rozhodne až ve volební místnosti.

„Kvůli ekologickým tématům chci volit Zelené, zároveň bych si ale jako kancléře přál Lascheta,“ řekl Christian. Obává se, že pokud by podpořil Zelené, oslabil by Lascheta, který o kancléřský úřad soupeří se Scholzem. Přitom ale chce, aby ekologická strana z voleb vzešla dostatečně silná, aby v případné koalici s CDU/CSU měla dostatečně zvučný hlas. „Je to oříšek a pořád nad tím přemýšlím,“ dodal. (ČTK)