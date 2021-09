Dvě kanceláře kosovského ministerstva vnitra na severu země se v noci na dnešek staly terčem útoku. Tamní Srbové šestým dnem protestují v rámci sporu mezi Prištinou a Bělehradem o vydávání registračních značek aut.

Uvedl to dnes kosovský ministr vnitra Xhelal Sveçla. Nad jedním z hraničních přechodu dnes podle srbské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice RTS demonstrativně proletěly letouny srbské armády, která je od čtvrtka ve stavu pohotovosti.

Kosovský ministr oznámil na facebooku, že dnes po půlnoci byl v převážně srbské obci Zubin Potok vypálen úřad, který jménem kosovské státní správy provádí registraci vozidel. Současně dosud neznámý pachatel hodil v další severokosovské obci Zvečan na kancelář vydávající kosovské osobní doklady dva ruční granáty, které však nevybuchly.

Nynější napětí mezi Kosovem a Srbskem vyvolal krok Prištiny, která v pondělí vyslala speciální policejní jednotky na hraniční přechody Jarinje a Brnjak, které se nacházejí v části Kosova obývané převážně Srby a kde má kosovská vláda jen omezený vliv. Od té doby zde policisté zajišťují výměnu zvláštních registračních značek vozidel Srbů ze severu Kosova za značky kosovské a srbských registračních značek u vozidel přijíždějících ze Srbska za kosovské dočasné značky.

Krok Prištiny vyvolal hněvivou reakci kosovských Srbů, kteří dvojici hraničních přechodů a přilehlých komunikací zablokovali. Bělehrad ve čtvrtek oznámil, že uvedl do stavu zvýšené bojové pohotovosti část armády, která je připravena zabránit „pogromům“ srbského obyvatelstva v Kosovu. Podle zpravodaje RTS dnes nad přechodem Jarinje přelétlo několik srbských vojenských letadel.

Priština i Bělehrad se navzájem obviňují z eskalace konfliktu, zatímco představitelé Evropské unie obě strany vyzývají k jednání. Kosovo tvrdí, že nové opatření na hranici zajišťuje rovné zacházení s občany obou zemí, neboť srbská policie již několik let vyměňuje značky na vozidlech zaregistrovaných v Kosovu při jejich příjezdu do Srbska. Snaží se dosáhnout, aby obě strany vydávání dočasných registračních značek zrušily. Bělehrad to odmítá s tím, že by se jednalo o tiché uznání nezávislosti Kosova. (ČTK)