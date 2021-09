Teploty na dvou ze zhruba 150 meteorologických stanic, které v Česku fungují aspoň 30 let, pokořily dosavadní rekord pro dnešní den. Jeden z nich padl v Dukovanech na Třebíčku a druhý v Troubsku na Brněnsku, v obou případech tam meteorologové naměřili 25,1 stupně Celsia.

Nejtepleji pak bylo v Brně-Žabovřeskách a v Dyjákovicích na Znojemsku, a to 25,5 stupně. Teplotní rekord tam ale nepadl. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Peter Hruška z jeho brněnské pobočky.

Na stanici v Troubsku dosud platil pro tento den rekord z roku 1993, kdy tam meteorologové naměřili 24,9 stupňů Celsia. Dnes to bylo o dvě desetiny více. Také pro Dukovany byl pro 25. září dosavadní rekord 28 let starý, dnešní teplota jej ale překonala o jednu desetinu.

Teplé počasí meteorologové předpovídají i na neděli a nevylučují, že by někde mohly být opět zaznamenány nové nejvyšší hodnoty. Podle předpovědi by mělo být v ČR jasno až polojasno a nejvyšší teploty by měly šplhat k 22 až 26 stupňům. (ČTK)