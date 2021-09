Během jejích 16 let v úřadu se vystřídalo sedm českých premiérů. Jak odcházející kancléřku vidí ve vztahu k České republice i jejímu místu v dějinách? Jak se Angela Merkelová dostala k moci, co ji s námi spojuje i co máme očekávat, že přijde po ní, popisuje z Berlína zpravodaj Deníku N Pavel Polák.