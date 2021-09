V Hongkongu se rozpustila organizace, která po tři desetiletí organizovala každoroční vigilie na památku obětí krvavého potlačení prodemokratických demonstrací na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Důvodem je tlak úřadů.

Uskupení je poslední v řadě desítek organizací a spolků, které po loni zavedeném zákoně o státní bezpečnosti skončily, napsala agentura Reuters.

„Věřím, že obyvatelé Hongkongu (…) si budou 4. červen připomínat jako dosud,“ řekl novinářům Richard Tsoi z Hongkongské aliance na podporu vlasteneckých a demokratických hnutí v Číně s odkazem na datum krvavého zásahu v Pekingu.

Organizace odhlasovala vlastní rozpuštění nedlouho poté, co úřady zmrazily její majetek ve výši 2,2 miliony hongkongských dolarů (přes šest milionů korun). Tomuto kroku předcházelo obvinění z podněcování k podvratné činnosti, které se opírá o nový kontroverzní bezpečnostní zákon. Ten prosadil Peking po mohutných prodemokratických protestech, které propukly v poloautonomní provincii v roce 2019.

Norma začala platit loni v červnu a trestá cokoli, co Čína pokládá za podvratnou činnost, separatismus, terorismus a spolčování se zahraničními silami. Těm, koho soudy shledají vinnými, hrozí až doživotní vězení. Od chvíle, kdy zákon začal platit, většina prodemokratických politiků a aktivistů byla uvězněna nebo utekla do zahraničí, píše Reuters. Obviněním se nevyhnuli ani členové dnes rozpuštěného sdružení.

Toto uskupení bylo jedním z nejviditelnějších symbolů politické plurality v Hongkongu. Jeho zánik je nejnovější ukázkou rychlosti, s jakou Peking přebírá kontrolu nad bývalou britskou kolonií, poznamenala agentura AFP, podle níž bylo v posledních měsících zrušeno v Hongkongu přibližně 30 aktivistických skupin, včetně velkých odborů a sdružení, které organizovalo masové prodemokratické protesty v roce 2019.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Peking ovšem svými kroky, včetně zavedení bezpečnostního zákona a změn hongkongského volebního systému, svobody postupně omezuje. Hongkongské úřady opakovaně popírají, že by omezovaly lidská práva a svobody, a Peking odmítá, že by zasahoval do života v Hongkongu. (ČTK)