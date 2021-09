Ani pompézní pohřeb bosse Vittoria Casamoniky, na jehož koňmi taženou rakev sypali lístky růží z vrtulníku a při němž hrála hudba z filmu Kmotr, nevedl k „uznání“, že klan patří k prominentním mafiánským uskupením v Itálii. To se teď změnilo.

Italský soud v procesu trvajícím dva roky rozdal soudy v délce celkem 400 let, a to za obchod s drogami, vydírání a držení zbraní. Boss Domenico Casamonica dostal trest 30 let odnětí svobody, zatím nepravomocně.

Soud tak klan Casamonica postavil na roveň známějším uskupením jako jsou sicilská Cosa Nostra, neapolská Camorra či původně kalábrijská ‚Ndrangheta. Dlouhými tresty vězení potrestal soudce čtyři desítky členů římské mafie, jeden z bossů má strávit za mřížemi 30 let.

„Je to velice důležitý verdikt zejména proto, že ničí iluzi o tom, že v Římě žádná mafie není,“ řekl agentuře AFP Nando Dalla Chiesa, který o organizovaném zločinu přednáší na milánské univerzitě. „Město nedokázalo přijmout fakt, že v něm operují nejen některé elementy zločineckých skupin Camorra a ‚Ndrangheta, ale že má i svou vlastní, domácí mafii,“ dodal.

První členové rodiny Casamonica, kteří patří k romské menšině, se do Říma přistěhovali v první polovině 20. století a policie je dlouho sledovala zejména kvůli lichvářským půjčkám. Klan na sebe upozornil v roce 2015, kdy se v Římě konal už zmíněný okázalý pohřeb jeho bosse Vittoria Casamoniky. Policie i vedení města pak čelily kritice, že konání okázalé akce nedokázaly zabránit. (ČTK)