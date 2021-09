Výdaje Asiatů za jídlo se do deseti let zdvojnásobí. Vyplývá to ze studie PwC. Důvodem je kromě růstu populace také sílící zájem o kvalitnější potraviny, stále méně si lidé v Asii také vaří. Celkem v roce 2030 utratí za jídlo osm bilionů dolarů. (CNBC)