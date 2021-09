Po tříletém věznění Peking propustil dva Kanaďany, které vinil ze špionáže. Čína je zadržela poté, co Kanada zatkla vysokou manažerku Huawei Technologies jménem Meng Wan-čou. A propustila brzy poté, co se manažerka dohodla na urovnání obvinění a odletěla do Číny.