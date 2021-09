Americký prezident Joe Biden se po mezinárodní vlně kritiky vyjádřil k postupu úřadů proti migrantům z rozsáhlého tábora na jihu Texasu a řekl, že na sebe v tomto směru bere zodpovědnost. Odsoudil při tom nedělní zásah jezdecké jednotky pohraniční stráže, který označil za ostudu.

S odkazem na současné vyšetřování oznámil, že „to bude mít následky“. Tábor u města Del Rio, kde v posledních dnech pobývaly tisíce lidí z Haiti a dalších zemí, už je nyní prázdný, uvedl později tamní starosta.

Americký prezident vývoj okomentoval v odpovědi reportérce, která nedávné dění na americko-mexické hranici označila za chaos a Bidenovi připomenula, že před loňskými volbami sliboval obnovení „morální pověsti“ Spojených států a konec tvrdé imigrační politiky tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. „Selhal jste s tímto slibem? Tohle se děje pod vaším dozorem,“ uvedla novinářka.

„Samozřejmě, že na sebe beru zodpovědnost, jsem prezident,“ reagoval Biden. Následně kritizoval zásah pohraničníků na koních, kteří se v neděli u řeky Rio Grande postavili do cesty migrantům přicházejícím z Mexika. Novináři pak zachytili, jak jezdci některé běžence tmavé pleti nahánějí po břehu a jak nejméně jeden z nich zastrašuje přítomné svými otěžemi.

„Je to nehorázné. Slibuji vám, že ti lidé za to zaplatí,“ prohlásil Biden. „Probíhá vyšetřování a bude to mít následky. Bude to mít následky. Je to ostuda, ale je to i víc než ostuda. Je to nebezpečné, je to špatně. (…) Jednoduše tohle nejsme my,“ pokračoval. Americký ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas později ujišťoval, že vyšetřování ohledně nakládání s migranty bude rychle uzavřeno a výsledky budou zveřejněny.

Vláda ovšem nečelí kritice jen kvůli incidentu u Rio Grande, ale i kvůli využívání opatření z Trumpovy éry k okamžitým deportacím migrantů zpět do jejich domovských zemí. V případě tábora u texaského města Del Rio tvořili většinu z původních skoro 15.000 migrantů lidé z Haiti a úřady už stovky z nich poslaly v letadlech zpět. Jejich vlast přitom trápí extrémní chudoba a mocenská krize, kterou prohloubil červencový atentát na prezidenta Jovenela Moïseho.

Ministr Mayorkas dnes zopakoval vládní stanovisko, že Haiti je schopno navrátilce přijímat. Upřesnil, že jeho resort zatím vypravil 17 deportačních letů, na kterých bylo dohromady 2000 lidí.

Za hromadné deportace na Haiti vládu kritizoval kromě jiných lídr Bidenovy Demokratické strany v americkém Senátu Chuck Schumer. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi zase upozornil, že postup amerických úřadů může být v rozporu s mezinárodním právem. Ve středu na svůj post rezignoval zvláštní vyslanec USA na Haiti Daniel Foote, který v rezignačním dopise vyhošťování označil za „nelidské“.

Americké úřady zároveň část haitských migrantů zadržených u texaského pohraničního tábora pouští na americké území. Mnozí další se odebrali zpět do Mexika kvůli obavě z nuceného odletu zpět do vlasti. Podle agentury AP migranti v předchozích dnech proudili opačným směrem i v důsledku dezinformací na sociálních sítích a nepochopení imigrační politiky současné americké administrativy.

V táboře pod mostem spojujícím texaské Del Rio a mexické město Ciudad Acuña už dnes nikdo nezůstával, oznámil na tiskové konferenci starosta z americké strany Bruno Lozano. Odchod migrantů podle AP označil za výtečnou zprávu. Ještě ve středu večer federální ministerstvo vnitřní bezpečnosti počet lidí v táboře odhadovalo na 5000.

Jeho vyklizení potvrdil i ministr Mayorkas, který přišel s odhadem, že 8000 běženců se dobrovolně vrátilo do Mexika. Možnost stanout před americkým imigračním soudcem podle něj v této souvislosti dostane 12.400 lidí. U dalších 5000 se rozhoduje, zda budou okamžitě vyhoštěni, nebo zařazeni do tradičního procesu, řekl ministr. (ČTK)