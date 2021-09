Bartoš vyčetl Babišovi, že loni situaci s covidem podcenil. „Asi kvůli volbám se podcenila podzimní situace a začalo komunitní šíření. Pokud v moderní zemi začnete s tou situací pracovat lokálně, můžete ji řešit. Ale když vláda neví, co je to exponenciála, je to těžké,“ prohlásil.