Co si z debaty v Ústeckém kraji odnést? Ivan Bartoš kandiduje v regionu, kde se očekává výrazné vítězství ANO – a tedy i jeho přímá porážka od Andreje Babiše. Například v Praze by to měl jednodušší. Pro lídra koalice Pirátů a STAN je ale debata i příležitostí, jak se na neutrální půdě osobně střetnout s premiérem.

Jedním z hlavních závěrů debaty bude to, jak tuto šanci využil a kdo ve střetu působil lépe.