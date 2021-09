Maďarská policie ve městě Dunavecse dopadla českého převaděče, který vezl 30 Syřanů bez dokladů. Nemohli prokázat, že se v Maďarsku nacházejí legálně. Řidiče policie zadržela a chystá se požádat o uvalení vazby, protože je podezřelý z obchodování s lidmi.

Oznámila to dnes maďarská policie na svém webu, na kterém zveřejnila také snímky z nitra dodávky plné uprchlíků.

Syřany maďarské úřady po výslechu vyhostí, řidiči v případě odsouzení může hrozit trest až pěti let vězení za normálních okolností, za přitěžujících až 15 let, dodala policie.

Předloni soud ve městě Zalaegerszeg na západě Maďarska uložil tresty sahající od 32 měsíců do 11 let odnětí svobody deseti členům mezinárodního gangu, který od léta 2016 pašoval migranty do dalších zemí Evropské unie. Mezi odsouzenými byl podle maďarské tiskové agentury přinejmenším jeden český občan, ale podrobnosti o jeho identitě či výši trestu MTI neuvedla.

O rok dříve soud v Kecskemétu potrestal 25 lety vězení čtyři hlavní obžalované v procesu týkajícím se udušení 71 migrantů v chladírenském voze v srpnu 2015. Dalších deset souzených v této kauze dostalo tresty vězení v délce od tří do 12 let. Podle obžaloby skupina od února do srpna 2015 přepravila od maďarsko-srbských hranic do západní Evropy kolem 1200 lidí a vydělala na tom statisíce eur (miliony korun). V 31 případech byly podmínky transportů stejně nebezpečné jako v případě, který skončil tragicky. (ČTK)