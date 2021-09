Na klimatické demonstraci se v Berlíně sešly tisíce lidí

Tisíce lidí se dnes sešly v centru Berlína na klimatické demonstraci, kterou uspořádalo ekologické hnutí Fridays for Future. Na akci dorazila i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, která vznik hnutí inspirovala.

K lepší ochraně klimatu demonstranti vyzvali jen dva dny před německými parlamentními volbami.

Vedle hlavního města se klimatická stávka dnes konala v desítkách dalších německých měst. V Berlíně se lidé sešli před historickou budovou Reichstagu, v níž zasedá německý Spolkový sněm. Následně prošli centrem města. Většina z protestujících měla na ústech roušky či respirátory.

Na podomácku vyrobených transparentech lidé vyzývali k rychlé akci v boji proti klimatickým změnám a lepší ochraně planety pro dobro lidí i zvířat.

„Jsme tu, abychom před volbami upozornili, že nám na klimatu záleží,“ řekla ČTK čtyřicátnice Karin, která přišla na demonstraci s manželem a svými dvěma dětmi. „Přišla jsem kvůli svým vnoučatům,“ uvedla sedmdesátnice Christiane, která přišla zahalená ve vlajce Evropské unie.

Valnou část protestujících ale tvořili děti a mladiství. Sedmnáctiletý Fabian, který měl na transparentu obrázky kandidátů na kancléře za sociální demokracii Olafa Scholze a za konzervativní unii CDU/CSU Armina Lascheta, ČTK řekl, že dorazil, aby vyjádřil svůj názor, protože kvůli svému věku nebude moci hlasovat v nedělních volbách. Politici podle něj dávají jen „plané sliby“, ve skutečnosti ale pro lepší ochranu klimatu nic nedělají.

Řada demonstrantů s malými dětmi se utábořila před sídlem kancléřství, kde děti po zemi malovaly křídami nebo si hrály. Jeden z otců měl na sobě transparent s nápisem „Žába? Co to je, tati?“. „Ekologické kroky, které vláda podniká, zkrátka nestačí. Pokud to takto půjde dál, je budoucnost našich dětí ztracená,“ řekl.

Nespokojenost s klimatickou politikou dosavadních vládních stran na transparentech vyjadřovala řada lidí, na protestu se objevil dokonce i balón v podobě předsedy vládní CDU Armina Lascheta. Balón doplňoval nápis, který obviňoval konzervativní unii CDU/CSU z toho, že ochrana klimatu pro ni nic neznamená. (ČTK)