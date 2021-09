Obyvatelé východu a západu Německa nadále volí odlišně

Německo si letos v říjnu připomene 31 let od svého znovusjednocení. Odlišnosti jsou patrné nejen v demografických a hospodářských ukazatelích, ale i ve volbách. Na východě jsou oproti západu výrazně silnější radikální strany.

Zatímco v březnových volbách do regionálních sněmů v západoněmeckých spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc nikdo neočekával výraznější úspěch AfD, tak před červnovými zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku nebyl do poslední chvíle vyloučen souboj o vítězství mezi protiimigrační stranou a Konzervativní unií (CDU). Ten se nakonec nekonal, protože tamní premiér Reiner Haseloff s CDU s 36 procenty hlasů výrazně překonal předvolební průzkumy. AfD tak v Sasku-Anhaltsku skončila druhá s 22,5 procenta. Takto vysoký počet hlasů je pro AfD na západě Německa těžko představitelný, v Porýní-Falci strana získala 8,3 procenta a v Bádensku-Württembersku 9,7 procenta.

Podobné je to i v případě postkomunistické Levice, která v zemských sněmech v Porýní-Falci a v Bádensku-Württembersku zastoupena není, v Sasku-Anhaltsku získala 11 procent. Ač to byl pro Levici nejhorší výsledek, strana se do zemského sněmu bez problémů dostala.

„Na východě je oproti západu mnohem více lidí, kteří nemají vůbec žádné vazby ke stranické příslušnosti. Je tam velký nepoměr,“ odpověděla na otázku ČTK v rozhovoru se zahraničními korespondenty německá politoložka Andrea Römmeleová z berlínské vysoké školy Hertie School. Na stejný problém poukazuje i šéf výzkumného institutu Infratest dimap Nico Siegel, podle kterého užší vztah ke stranám mají především starší lidé. (ČTK)