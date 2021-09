Herec Daniel Craig získal čestnou hodnost fregatního kapitána britského námořnictva. Včera mu ji udělil admirál Tony Radakin u příležitosti premiéry nové bondovky Není čas zemřít. Craig má stejnou hodnost jako postava Jamese Bonda, kterou hraje. (Royal Navy)

Daniel Craig has been made an honorary Commander in the Royal Navy. Commander Craig said: “I am truly privileged and honoured to be appointed the rank of Honorary Commander in the senior service.” pic.twitter.com/5pPDdznejE

— James Bond (@007) September 23, 2021