V Německu letos bude hlasovat rekordní počet voličů korespondenčně

V letošních německých parlamentní volbách bude hlasovat rekordní počet voličů korespondenčně. Myslí si to předseda německého statistického úřadu Georg Thiel, uvedla agentura DPA. Podle něj této možnosti letos využije nejméně 40 procent voličů.

Korespondenční volby letos využije i kancléřka Angela Merkelová, která do parlamentu znovu nekandiduje a v politice končí.

Korespondenční volbu Německo zavedlo v roce 1957, její popularita ale v posledních volbách roste. Při parlamentních volbách v roce 2017 jí využilo 28,6 procenta voličů. Podle předsedy statistického úřadu by to letos mohlo být až dvakrát tolik než před čtyřmi lety.

Thiel se neobává, že by se epidemie covidu negativně promítla do volební účasti. Předchozí volby do parlamentů zemských zemí podle něj neukázaly výrazné rozdíly v zájmu voličů.

Vůli hlasovat prostřednictvím pošty musejí voliči v Německu předem oznámit. Dostanou všechny potřebné podklady a doporučuje se, aby nejpozději tři pracovní dny před samotnými volbami svůj hlas odeslali. Německá pošta na svých internetových stránkách uvádí, že letos by to měli udělat do 23. září. Volby do Spolkového sněmu se v Německu konají v neděli 26. září. (ČTK)