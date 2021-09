Většina poškozených domů po tornádu na jižní Moravě má opravenou střechu

Většina poškozených domů na Břeclavsku a Hodonínsku má čtvrt roku po tornádu opravenou střechu, rekonstrukce interiérů ale brzdí nedostatek řemeslníků.

ČTK to zjistila od zástupců nejpostiženějších obcí. Radnice opravují poškozené objekty, jako jsou například škola, kostel, zdravotní středisko nebo stadion. Celkové škody přesáhly 11 miliard korun, z toho na majetku obcí a kraje činily kolem 1,5 miliardy korun. ČTK to řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Poškození mohou na škody čerpat peníze z pojištění, dotace od státu nebo z veřejných sbírek. Stát v první polovině září s lidmi podepsal více než 400 smluv zhruba za 600 milionů korun. Podnikatelům s více než 100 žádostmi proplatil kolem 50 milionů. Desítky milionů vybraly obce ve svých veřejných sbírkách, lidem pomáhají i neziskové organizace. Celkem se vybrala více než miliarda korun. Neziskové organizace lidem vyplatily už přes 600 milionů. Nejvíce vybrala a přerozdělila Diecézní charita Brno, podle mluvčí Simony Císařové s lidmi podepsala přes 1500 smluv.

V obcích postupují opravy domů. Například v Mikulčicích jsou podle místostarosty Jana Vlašice (KDU-ČSL) opravené asi dvě třetiny střech, většina domů má podle vedení radnice střechu i v Hruškách a Moravské Nové Vsi. Opravený je i hodonínský Pánov a téměř všechny zasažené domy v Hodoníně, uvedl místostarosta Petr Buráň. Organizace Člověk v tísni však upozornila, že po počátečním zájmu už nabídky pomoci pomalu opadají a v obcích je nedostatek řemeslníků. Potvrzují to i starostové. „Je problém sehnat podlaháře, truhláře i volné kuchyňské studio. Bohužel asi není síla, která by to změnila, lidé se musí obrnit trpělivostí a smířit se s tím, že ještě nějakou dobu budou muset žít v provizorních podmínkách,“ uvedl starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09).

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest zmařených lidských životů a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Škody jsou v miliardách korun. (ČTK)