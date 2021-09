Platforma Rekonstrukce státu ocenila 21 politiků, kteří se v končícím volebním období nejvíce zasloužili o prosazování protikorupčních zákonů. Vyzdvihla zásluhy poslanců Jakuba Michálka (Piráti), Marka Výborného (KDU-ČSL) a Ondřeje Profanta (Piráti).

Ocenění „Dělník protikorupční legislativy“ udělila Rekonstrukce státu celkem devíti zástupcům Pirátské strany, třem lidovcům, dvěma Starostům a nezávislým, dvěma poslancům vládního hnutí ANO a jedné poslankyni vládní ČSSD, dále dvěma zástupcům ODS, jedné člence TOP 09 a jednomu senátorovi za klub SEN 21 a Pirátů.

„Poslancem, který za poslední čtyři roky nejvíce podporoval protikorupční opatření, je Jakub Michálek z Pirátské strany. Zasloužil se zejména o vylepšení nominačního zákona, zavedení informačního příkazu a aktivně usiloval o schválení novely zákona o státním zastupitelství,“ uvedla platforma.

Výborný podle Rekonstrukce státu vedle podpory řady důležitých opatření dlouhodobě bojoval za reformu exekucí, kterou Sněmovna schválila na začátku letošního léta. Profant zase prosazoval zejména přístup k informacím a digitalizaci.

„Není úplně běžné, že by politikům někdy někdo za něco poděkoval. My ale jejich práci celé čtyři roky bedlivě sledujeme a víme, kdo proti korupci skutečně něco dělá, a tyto informace si nechceme nechat pro sebe. Ceníme i snahu o prosazení zákonů, které se ale nepodařilo dotáhnout do konce, jako je například zákon o lobbování nebo o ochraně oznamovatelů korupce,“ uvedl právník Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu.

Ocenění za podporu protikorupčních opatření získali také předseda Pirátů Ivan Bartoš za přístup k informacím a za digitalizaci a rovněž jeho spolustraníci Tomáš Martínek, František Navrkal a Lukáš Černohorský.

Za největší podporu protikorupčních opatření ve svých stranách pak dostali cenu Jan Farský (STAN), bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Milan Brázdil (ANO). U Farského zmínila platforma také mimořádné zásluhy na změnách v exekucích, exekučním reformám se věnovala i Valachová.

Mezi poslanci získali další ocenění předseda KDU-ČSL Marian Jurečka za aktivní podporu vylepšení nominačního zákona, Vojtěch Pikal (Piráti) za návrh reformy dohledu nad veřejnými zakázkami, Lukáš Kolářík (Piráti) za aktivní podporu reformy exekucí a Martin Kupka (ODS) za aktivní podporu evidence kontrol a digitalizačních opatření. Rekonstrukce státu ocenila i předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) za vedení a organizaci schůzí pracovní skupiny poslanců k protikorupční legislativě.

Mezi senátory bodovali Lukáš Wagenknecht (Piráti), Jitka Seitlová (KDU-ČSL), Jan Holásek (senátorský klub SEN 21 a Piráti), Tomáš Goláň (senátorský klub ODS a TOP 09) a Zdeněk Hraba (STAN).

Rekonstrukce státu vznikla v roce 2013 jako společný projekt dvacítky protikorupčních organizací. Mezi členskými organizacemi jsou Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, Hlídač státu či Datlab institut. (ČTK)