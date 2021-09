Britský azylový zákon bude v rozporu s mezinárodním právem, kritizuje UNHCR

Navrhované přitvrzení britského azylového zákona je podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v rozporu s mezinárodním právem a vytváří nespravedlivý dvourychlostní systém.

. Odsoudil „model, který porušuje mezinárodní pravidla a postupy týkající se ochrany uprchlíků“.

Návrh, který předložila britská ministryně vnitra Priti Patelová, má naplnit slib ohledně přitvrzení vůči imigraci v souvislosti s brexitem. Cílem reformy je odradit od pokusů o ilegální imigraci. Rozlišuje přitom, zda migranti do země přišli legálně, nebo nikoli.

Lidem, kteří se na britské území pokusí vstoupit nezákonně, má napříště hrozit až čtyřleté vězení namísto dosavadních šesti měsíců. Většina těchto migrantů má být vracena do třetích zemí a má jim být zaručen jen dočasný status uprchlíka, pokud to bude možné.

„Ti, kteří přicházejí neregulérním způsobem, budou stigmatizováni, udržováni po deset let ve stavu nejistoty a bude jim znemožněn přístup k veřejným zdrojům,“ uvedla zástupkyně UNHCR v Británii Rossella Pagliuchiová-Lorová. „Toto různé zacházení nemá žádnou oporu v mezinárodním právu,“ dodala diplomatka. Zdůraznila, že definice uprchlíka se nemění podle toho, jakým způsobem přicestoval, ve které zemi se rozhodl požádat o azyl nebo kdy žádost podal.

UNHCR se rovněž postavil proti tomu, že uprchlíci by podle britské normy měli žádat o azyl v „první bezpečné zemi“, do které přijdou. To je podle úřadu nerealizovatelný požadavek, který nefiguruje v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a je proti „humanitárním zásadám“.

Britská vláda návrh zákona předkládá v době, kdy se země potýká s rekordním počtem migrantů připlouvajících přes Lamanšský průliv. V Calaiské úžině bylo jen ve středu zachráněno 66 migrantů, kteří se pokoušeli dostat do Anglie, sdělil dnes departement Pas-de-Calais. Místní prefekt Philippe Dutrieux podle AFP uvedl, že od začátku tohoto roku do 31. srpna se pokusilo překročit průliv mezi Francií a Anglií na 15 400 migrantů, z nichž 3500 bylo zachráněno v potížích v Calaiské úžině a přivedeno zpět na francouzský břeh. Loni se takto do Británie pokoušelo dostat kolem 9500 lidí, v roce 2019 jich bylo zhruba 2300 a rok předtím přibližně 600. (ČTK)