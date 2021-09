Speciál: Průměrný věk státního zaměstnance je necelých 47 let a data ukazují, že mladé lidi státní aparát neumí nalákat. Proč do služeb státu nechtějí a proč z nich odchází? Co nám o úřednících říkají data a co zkušenosti?

Kdo se skrývá za zprofanovaným a často proklínaným slovem „úředníci“? Ilustrace: Pavel Polák