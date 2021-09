Ruské cestovní kanceláře nabízejí zájezdy za očkováním

Ruské cestovní kanceláře nabízejí zájezdy do zahraničí Rusům, kteří si přejí nechat se očkovat zahraničními vakcínami proti covidu-19. Frustruje je totiž skutečnost, že očkování ruskými vakcínami v cizině neuznávají.

Moskva nepovolilo žádnou zahraniční vakcínu k použití v Rusku. Schválila čtyři vakcíny ruské výroby, včetně Sputniku V, který je podáván ve dvou dávkách. Žádnou z ruských vakcín neschválila Světová zdravotnická organizace WHO či Evropská unie.

WHO podle sdělení Panamerické zdravotnické organizace z 15. září přerušilo schvalování Sputniku V až do opětovné inspekce továrny, která neprošla předchozí kontrolou. Od tohoto oznámení stoupla v Rusku poptávka po cestách, které by umožnily zájemcům nechat se očkovat vakcínami schválenými WHO, uvedla ředitelka sdružení ruských cestovních kanceláří Ator Maja Lomidzeová.

Většina zájezdů, jejichž cena se pohybuje mezi 600 až 850 eury (asi 15 000 až 21 600 Kč), míří do Srbska. Jedna cestovní kancelář nabízí Německo. Zájezd zákazníkům umožní nechat se očkovat jednou ze čtyř různých vakcín, včetně očkovací látky od firmy Pfizer. Pokud se zákazník chce nechat očkovat dvěma injekcemi, musí si zakoupit zájezdy dva.

Ředitelka Anna Filatovská z cestovní agentury Russian Express, která nabízí podobné cesty, uvedla, že klienti si nejčastěji vybírají očkování vakcínou Pfizer. Zájezd podle ní zahrnuje zpáteční let se společností Aeroflot, dvě či tři noci v hotelu v Bělehradu se snídaní a cestu na kliniku. Sama vakcína je zdarma a cestovní agentura registruje klienty k očkování.

„Začali jsme prodávat asi před dvěma týdny. V té době byla asi dvacítka žádostí,“ uvedla. Poptávka ale dostoupila vrcholu poté, co se informace o dostupnosti těchto zájezdů objevila v ruských médiích. Jen dnes si očkovací zájezd objednalo 17 klientů.

IvettaVerdijanová z jiné cestovní agentury uvedla, že zájem o tyto cesty je hlavně mezi Rusy, kteří cestují do ciziny kvůli podnikání, nebo jejichž děti v zahraničí studují.

„Věřím Sputniku, ale v zahraničí ho neuznávají. Cestovní pravidla ve světě způsobila, že potřebuji mezinárodní osvědčení o očkování, abych mohla cestovat kvůli práci,“ řekla Reuters Marija z Moskvy, která v létě vyrazila do ciziny za očkováním, ale nevyužila k tomu žádnou z nabídek cestovních kanceláří. Své příjmení nesdělila. (ČTK)