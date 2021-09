Akademie věd představila centrum pro výzkum fyziky pevných látek.

V novém centru, které stojí v pražském Ládví, budou vědci bádat od listopadu. V budově vzniklo 55 laboratoří pro výzkum nanoelektroniky, fotoniky, magnetismu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií.

Na slavnostním představení pavilonu to řekl ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.

„Fyzika pevných látek je oborem, který přináší věci každodenní potřeby, jako jsou třeba komunikační technologie, energetika nebo biomedicína. S jejími poznatky se v praxi navíc setkáváme v krátké době,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Dodala, že fyzika pevných látek, které se budou vědci věnovat v novém objektu, je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí svého druhu.

Budovu nového pavilonu navrhlo architektonické studio Bogle Architects, které s Fyzikálním ústavem AV ČR už dříve spolupracovalo na vzniku laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. To dříve získalo první místo v Grand Prix architektů v kategorii novostavba. Pavilon v Ládví postavili pracovníci stavební firmy OHL ŽS. Na 3814 metrech čtverečních užitné plochy vzniklo mimo jiné 55 laboratoří a multifunkční sál s kapacitou 300 míst. Stavět se začalo v roce 2019 s tím, že hotovo bude do dvou let. Zažímalová dnes ocenila, že se stavbu podařilo dokončit ve stanoveném termínu i přes restriktivní opatření související s pandemií covidu-19, která stavbu provázela. Cena stavby pavilonu je podle smlouvy z roku 2019 mezi ústavem a stavební firmou zhruba 287,96 milionu korun bez DPH. Podle Prouzy bude konečná cena stavby kvůli vícepracím vyšší předběžně asi o deset procent.

Nově vzniklý pavilon bude vybaven novými přístroji, jako jsou třeba nanoskop pro spektroskopii v teraherzové spektrální oblasti, rentgenový mikroskop nebo aparatura pro růst krystalů. Přístroje podle Prouzy budou do nové budovy dovezeny v dalších týdnech. Ústav budou stát 235 milionů korun.

Stavba je součástí projektu SOLID21 (Solid State Physics for 21st Century – Fyzika pevných látek pro 21. století). Fyzikální ústav na projektu, který získal z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zhruba 560,3 milionu korun, pracuje od roku 2018. (ČTK)