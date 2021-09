Zdravotníci dětského oddělení Pardubické nemocnice chybovali, když nechali matku s krvácejícím dítětem odejít z oddělení, řekl před soudem primář. Jde o případ z roku 2017, kdy dítě zůstalo kvůli pooperačním komplikacím v takzvaném bdělém kómatu.

Podle primáře dětského oddělení Mariana Šenkeříka bylo před čtyřmi lety zavedeným postupem, že při komplikacích sestra přivolá sloužícího lékaře, který pacienta prohlédne a po případné konzultaci se specializovaným kolegou rozhodne co dál. Pacient se předtím nemá nikam přemisťovat, má zůstat na lůžku a mít zabezpečené základní životní funkce.

„Postup nebyl na papíře, ale všichni ho znali,“ řekl Šenkeřík. Dodal, že zdravotnický personál byl tak proškolován po nástupu.

Na dětském oddělení přivolala v květnu 2017 v noci zdravotní sestry matka k synovi, který značně krvácel z úst po operaci mandlí. Jedna sestra šla zavolat sloužící lékařku, druhá pro zdravotnický materiál. Podle obou hoch nebyl v ohrožení života. Uvedly, že lékařka rozhodla, že pacient musí na ORL, kam jej s matkou doprovázely pěšky, i když obvykle se používá transportní lůžko nebo křeslo. Ambulance ORL však byla zamčená, dlouho nikdo nemohl najít klíče ani přivolat specializovaného lékaře.

Matka dítěte na chvíli omdlela, sestra ji nechala s dítětem samotnou a běžela pro pomoc. Vzdálila se i sloužící lékařka. Později přišel lékař z ORL Roman Michálek a snažil se resuscitovat hocha, zcela ho zajistil až přivolaný ARO tým z nemocnice. Sestra v panice přivolala i zdravotnickou záchrannou službu z areálu mimo nemocnici.

Šenkeřík měl tu noc v nemocnici pohotovostní službu. Podle něj to byl první případ s tak závažným krvácením po operaci mandlí, s nímž se do té doby setkal, předchozí byly méně vážné. „Dodnes nechápu, jak to, že se lékařka setkala s pacientem někde na půli cesty,“ řekl před soudem. Na dětském oddělení je i vyšetřovna vybavená odsávačkou a kyslíkem, transportní lůžko je k dispozici na patře.

„Není mi jasné, kdo nestandardní postup inicioval, kdo o něm rozhodl,“ dodal Šenkeřík. Při jeho příchodu na ORL ambulanci byl chlapec v péči ARO týmu, který jej zaintuboval a resuscitoval. Resuscitace zůstávala dlouho bez odezvy, pak se obnovila srdeční činnost, ale hoch zůstával v bezvědomí. Byl proto převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Lékař Michálek dnes vypověděl, že při jeho příchodu do ORL ambulance seděl hoch matce na klíně a byl „prakticky v bezvědomí“. Otočil jej obličejem dolů, aby z úst odtekla krev, poté jej položil na zem a snažil se odsávačkou vyčistit ústní dutinu. Místo krvácení neviděl. Zavedl dítěti pro zajištění dýchání do krku tenkou kanylu, později pomáhal ARO týmu při resuscitaci. Svůj postup považuje v rámci své odbornosti za správný.

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jsou obžalovány sestry Barbora Špásová a Alena Chovancová a lékařka Martina Šípková. Obžalobě pro přečin neposkytnutí pomoci čelí i nemocnice jako právnická osoba. Podle dřívějšího vyjádření policie nemocnice zásadně porušila či zanedbala důležité povinnosti. Znalci konstatovali, že „postup lékařky i obou zdravotních sester byl nejenom proti současné zavedené lékařské vědě, ale i proti zdravému rozumu“. V době hospitalizace poškozeného chlapce neměla nemocnice definované odborné a organizační postupy v podobě zpracovaných standardů, které by stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat zdravotnický personál zejména při pooperační péči u dětského pacienta. Nově mají i sestry možnost volat v odůvodněných případech přímo specializovaného lékaře u jiných oddělení. Nemocnice dosud pochybení odmítala.

Rodina chlapce se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco navýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu. (ČTK)