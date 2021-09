Ve věku 57 let zemřel americký herec Willie Garson. Proslavil se zejména rolí Stanforda Blatche v seriálu Sex ve městě. V poslední době pracoval na natáčení nové řady s názvem And Just Like That (Prostě jen tak). Objevil se ve více než 70 filmech a 300 dílech seriálů. (BBC)

Willie Garson: Sex and the City star dies aged 57 https://t.co/PJE2MzeDrB — BBC News (World) (@BBCWorld) September 22, 2021