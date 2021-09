Nejobtížnější při humanitární pomoci Afghánistánu bude nalezení rovnováhy mezi zajištěním pomoci potřebným a snahou nelegitimizovat Tálibán, tvrdí český velvyslanec Jiří Baloun. Vláda schválila, že do Afghánistánu pošle 75 milionů korun.

Podle Balouna je částka vyšší, než se původně předpokládalo. K humanitární pomoci budou využity peníze, které podle dřívějších plánů měly směřovat například na rozvoj afghánské armády nebo na rekonstrukci země, dalších 30 milionů pak ve svém rozpočtu nalezlo ministerstvo vnitra.

Pomoc bude rozdělena do několika oblastí, peníze dostanou mezinárodní organizace spadající pod OSN nebo Evropskou unii. Na pomoc uprchlíkům Česko pošle 20 milionů korun, 15 milionů bude určeno pro děti nebo matky s dětmi a na jejich zabezpečení. Další peníze poputují na zajištění živobytí lidí přímo do Afghánistánu. Peníze vyčleněné ministerstvem vnitra dostane Červený kříž a iniciativa Evropské unie zaměřená na pomoc v regionu.

Podle Balouna bude nejsložitější najít rovnováhu mezi tím, aby byla zajištěna pomoc, ale zároveň aby ji Tálibán nezneužil k posílení své legitimity. Do oblasti proto již vyrazili například zástupci Evropské unie, kteří zjistí situaci na místě a zároveň se pokusí nastavit podmínky pomoci. Ta by měla jít přímo k potřebným a měla by být mimo dosah tálibů. Mezinárodní společenství se snaží, aby si vláda Tálibánu nečinila na zajištění pomoci zásluhy.

Baloun poznamenal, že někteří lidé poukazují na to, že zodpovědnost za stav země by měl převzít Tálibán, který při obsazování Afghánistánu „věděl, do čeho jde“. „To je na jednu stranu pravda, na druhé straně je ale princip pomoci v nouzi, což si myslím, že každý rozumný člověk uzná, že to nutné je,“ řekl. I proto je na udržení některých technických komunikačních kanálů s Tálibánem ohledně zajištění humanitární pomoci v rámci EU shoda, což ale neznamená jeho uznání, poznamenal Baloun.

Tálibán podle velvyslance slíbil, že humanitárním pracovníkům nebude bránit v práci, situace se ale liší podle jednotlivých provincií. „Někde to jde lépe, někde hůře, ale obecně lze říci, že zatím humanitárním pracovníkům v práci nebrání,“ poznamenal. Otázkou podle něj zůstává, zda se situace nezmění po slíbeném zesílení pomoci.

Afghánistán potřebuje pomoc například ve zdravotnictví. Podle zpráv z provincií je zavřena většina zdravotnických zařízení, pracuje z nich jen menší část, řekl Baloun. Lékaři tak operují jen v případě ohrožení životů. Výrazná krize je v porodnictví. Situaci zhoršil i přístup Tálibánu k zaměstnávání žen. I když částečně ustoupil a v některých nejnutnějších případech povolil, aby se například o rodičky staraly právě žen. Chybí také léky. V některých oblastech, které postihla neúroda, narůstá nedostatek potravin. Situaci zkomplikuje i blížící se zima.

Podle Balouna zatím nejsou zprávy, že by enormně narůstala migrace z Afghánistánu. Podle dostupných zpráv zemi opustilo asi 700 000 lidí, dalších několik milionů Afghánců především do Pákistánu a Íránu přišlo již v minulosti. Někteří z nich se naopak po pádu spojenci podporované vlády začali do země vracet. (ČTK)