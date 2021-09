Polský premiér: Rozhodnutí unijního soudu o pokutě kvůli Turówu je špatné

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki dnes důrazně odmítl pondělní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie uložit Polsku pokutu kvůli sporu s Českem ohledně dolu Turów. Podle premiéra je verdikt naprosto špatný.

Varšava využije všechny právní i jiné prostředky k tomu, aby prokázala jeho nevyváženost. Informovala o tom zpravodajská televize TVN24, podle níž Morawiecki také obvinil Česko z nedostatku dobré vůle. Rozhodnutí unijního soudu tvrdě kritizují i polští odboráři.

„Nemáme v úmyslu Turów vypnout, připravilo by to miliony polských rodin o elektřinu,“ zdůraznil Morawiecki.

Unijní soud vyměřil Polsku pokutu půl milionu eur (12,7 milionu Kč) denně za to, že nezastavilo těžbu v dole poblíž české hranice. Finanční sankci má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole zastaví. Zpravodaj TVN24 v Bruselu řekl, že pokud Varšava nebude platit, mohou jí být kráceny prostředky vyplácené z dlouhodobého rozpočtu EU. V případě, že by Praha žalobu stáhla, zastaví se každodenní načítání pokuty, ale Polsko bude i tak muset zaplatit sumu, která mu do té doby naběhla. Pokuta už se načítat začala, protože polská vláda v pondělí převzala rozhodnutí Soudního dvora EU. (ČTK)