Biden v OSN vyzval ke spojení proti autokratům

Ve svém prvním prezidentském proslovu na shromáždění OSN vyzval Joe Biden k jednotnému postupu národů vůči koronaviru, technologickým hrozbám a sílícímu vlivu autokratických zemí jako Čína a Rusko.

„Naše bezpečnost, prosperita a základní svoboda jsou propojeny a podle mého jako nikdy před tím. Naše vojenská síla musí zůstat tou poslední možností, nikoliv první.“

President Biden at the UN: "US military power must be our tool of last resort, not our first. And it should not be used as an answer to every problem we see around the world." pic.twitter.com/IW6hOSqsWT

— Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2021