Ve studentských volbách do Sněmovny „nanečisto“ vyhrála koalice Pirátů a STAN s více než 30 procenty. O procento méně u studentů získala koalice Spolu. Do Sněmovny by se podle studentského průzkumu ještě dostalo hnutí ANO s osmi a Zelení se sedmi procenty.

SPD, ČSSD nebo KSČM v průzkumu, který se konal na 120 středních a odborných školách a 33 učilištích, získaly méně než pět procent hlasů.

Průzkumu, který se konal ve dnech 20. a 21. září, se zúčastnilo více než 40 tisíc studentů. (JSNS)