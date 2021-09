Podle Tálibánu není žádný důkaz, že by se na území Afghánistánu vyskytovali bojovníci teroristických organizací Islámský stát nebo Al-Káida. Zástupci Tálibánu to prohlásili poté, co se Islámský stát přihlásil k odpovědnosti za bombové útoky v afghánském městě Džalálábád. (Reuters)