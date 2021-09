Průzkum: Většina Čechů souhlasí s omezováním soukromí dětí v on-line prostoru

Většina Čechů souhlasí s omezováním soukromí dětí na internetu výměnou za bezpečnost. Za hrozby pro nezletilé považují manipulaci s důvěrou dítěte na internetu, kyberšikanu, posílání zpráv se sexuálním obsahem, pornostránky a seznamky.

Vyplývá to z průzkumu, kterého se zúčastnilo 509 lidí. Průzkum udělala agentura STEM/MARK pro soutěž Vodafone Nápad roku, informovala dnes ČTK zástupkyně soutěže Jana Hodboďová.

Třetina dotázaných podle ní v průzkumu uvedla, že nejdůležitější je děti chránit před postupnou manipulací důvěry dítěte, tedy takzvaným kybergroomingem, dále před kyberšikanou a sextingem, což je posílání sexuálně motivovaných zpráv. Mezi mladými ve věku od 18 do 29 let si to myslí 49 procent lidí. Čtvrtina Čechů pak za nejpodstatnější považuje ochranu nezletilých před pornografií, násilím a jiným nevhodným obsahem. Ochranu před závislostí na internetu označilo za důležitou 17 procent lidí.

Jako řešení navrhla většina v průzkumu možnost zákazu nebo regulace některých aktivit dětí na internetu. Nejpřísnější byli v případě pornografie, která by se měla dětem na internetu zakázat podle čtyř pětin respondentů. Pro zákaz se vyjádřili častěji starší lidé. Kolem 29 procent mladých ve věku do 29 let doporučila sledování pornografie u dětí pouze regulovat. U seznamek by měl být zákaz pro děti podle 56 procent Čechů a regulace podle 39 procent. Muži byli v průzkumu umírněnější než ženy.

Přes čtyři pětiny Čechů s potomky i bez nich se shodly také na potřebě omezovat dětem přístup k on-line hrám a sociálním sítím. Tři čtvrtiny uvedly, že by děti neměly mít možnost otevřít na internetu jakékoli video a polovina lidí by chtěla děti chránit před obsahem zpravodajských serverů.

S regulací nevhodného obsahu nebo sociálních sítí do určitého věku dítěte souhlasí i socioložka a zakladatelka projektu Replug.me Karolína Presová. Upozornila ale na to, že to samotné řešení není. „Je potřeba s dětmi o jejich on-line prostoru mluvit, a to otevřeně, bez tabu. Ptát se jich, co sledují, jaký na to mají názor a jak se v online světě cítí,“ řekla. Podle ní je pro řadu rodičů těžké najít si k on-line světu dětí cestu. Zdůraznila, že dospělí by přesto měli s dětmi o dění na internetu hovořit. Jinak podle ní v rodině vzniká mezigenerační digitální bariéra, kterou může být s narůstajícím věkem čím dál těžší překonat.

Soutěž Vodafone Nápad roku vznikla v roce 2007. Podporuje technologické start-upy v České republice a na Slovensku tím, že je propojuje s investory a mentory. Soutěže se mohou účastnit firmy mladší než dva roky. (ČTK)