Soudní dvůr EU uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur denně za nerespektování předběžného opatření kvůli dolu Turów

Soudní dvůr EU uložil Polsku pokutu ve výši 500 000 eur denně za nerespektování předběžného opatření kvůli dolu Turów. Už v květnu totiž na žádost ČR soud rozhodl o přerušení těžby v dole, polská strana to ale nerespektovala. Vyplývá to z tiskové zprávy soudu.

Rypadla se v dole Turów přibližují k české hranici. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Česká republika, která se obává zejména vlivu těžby v pohraničním dole na podzemní vodu v přilehlých obcích a kritizuje netransparentní postup polských úřadů v přijetí koncese na rozšíření dolu, podala už v září 2020 stížnost na postup polských úřadů k Evropské komisi. Ta jí dala ve svém stanovisku částečně za pravdu, Polsko podle ní porušilo unijní legislativu.

Česká strana se s Polskem následně pokoušela o dohodu, po nezdařených jednáních ale letos v únoru podala k Soudnímu dvoru EU žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby. Součástí žaloby byla také žádost o předběžné opatření o okamžitém zastavení těžby.

Polská vláda mezitím povolila těžbu hnědého uhlí v Turówě až do roku 2044. Důl se má v rámci této licence postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních až do vzdálenosti sedmdesáti metrů od české hranice a do hloubky 330 metrů pod úroveň okolního terénu. V květnu byl navíc spuštěn nový blok elektrárny.

21. května Česku v přelomovém rozhodnutí unijní soud vyhověl a nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu do doby svého finálního rozhodnutí v celé kauze. Polostátní společnost PGE, která důl provozuje, i polský premiér Mateusz Morawiecki ale oznámili, že tak neučiní.

Spor eskaloval o pár dnů později na summitu unijních lídrů v Bruselu. Zatímco polský premiér oznámil, že obě země jsou „už velmi blízko dohodě“ a že Česká republika souhlasila se stažením žaloby, Andrej Babiš to vzápětí vyvrátil. „Určitě žalobu stahovat nebudeme, to vylučuji, nic takového nebude,“ řekl předseda české vlády.

Česká vláda 7. června následně poslala k unijnímu soudu návrh na sankce pro Polsko, které neplní předběžné opatření o zastavení těžby ve výši pěti milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně. Na české straně se do sporu také zapojila Evropská komise. Polsko naopak požádalo soudní dvůr o zrušení předběžného opatření.

Zástupci českého ministerstva životního prostředí a zahraničí a Libereckého kraje, kteří se účastní dlouhodobých jednání, se stále pokoušeli s Polskem uzavřít dohodu. Její detaily popisujeme zde.

Soud EU dnes žádosti Česka opět vyhověl, byť Polsku uložil pokutu o řád nižší, ve výši v přepočtu 13 milionů korun. Tu má Polsko platit do unijní kasy za každý den počínaje dneškem do té doby, než splní předběžné opatření soudu a těžbu v dole zastaví.