Po volbách v Německu a ve Francii by mohla být konečně dořešena otázka nové migrační a azylové politiky EU. Předpokládá to místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas, do jehož portfolia spadá i otázka migrace.

„Německé volby se blíží, krátce poté se bude měsíce formovat vláda, na což bude v podstatě navazovat kampaň před francouzskými prezidentskými volbami,“ řekl Schinas serveru Euractiv.

„Myslím, že následující měsíce budou pro dosažení finální dohody velice náročné, věřím však, a jsem optimistický, že hned po francouzských volbách vstoupíme do velmi rychlého procesu konvergence a finální dohody,“ dodal řecký politik.

Evropská komise představila návrh nové migrační politiky, tzv. Nový pakt o migraci a azylu, loni v září. Podle něj by se měly všechny státy zapojit do řešení migrace. Povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků však neobsahuje. Členské státy se na podobě nové migrační politiky EU dosud nedohodly.