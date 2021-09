Ruská vládní strana Jednotné Rusko má po sečtení pětiny odevzdaných hlasů téměř 43 procent a jednoznačně vede ve volbách do Státní dumy. Do ruského parlamentu se dostanou ještě čtyři další strany, které překročily potřebný pětiprocentní práh. Oznámila to agentura TASS.

V parlamentu budou také komunisté, kteří si od minulých voleb v roce 2016 zřejmě dost polepšili a nyní jsou průběžně na druhém místě s asi 23 procenty hlasů.

Za nimi je zatím Liberálnědemokratická strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského (kolem 8,8 procenta hlasů), dále strana Spravedlivé Rusko, což je Kremlem povolená opozice, a rovněž nově založená strana Noví lidé – obě mají přes sedm procent.

Podle odhadů Jednotné Rusko nedosáhne na výsledek z minulých voleb, kdy získalo 54 procent. Agentury spojují s ústupem jeho popularity horšící se ekonomickou situaci v zemi i obvinění z korupce ze strany opozice vedené nyní vězněným Alexejem Navalným.

Úřady jeho stoupence z voleb vyřadily, ale opozice se snažila volby ovlivnit aspoň v podobě pokynů k taktickému hlasování proti kandidátům Jednotného Ruska. V mnoha případech tyto rady v praxi směřovaly k volbě komunistů.

Nezávislí pozorovatelé, například z nevládní organizace Golos, upozornili na množství podvodů, což ale úřady nepotvrdily. Volební komise přiznala pouze zlomek problémů a vyřazení zhruba osmi tisíc hlasů.

Ve volbách se rozhodovalo o obsazení 450 míst ve Státní dumě, v níž mělo Jednotné Rusko dosud téměř tříčtvrteční zastoupení, takže strana snadno prosadila ústavní změny, jež umožní prezidentovi Vladimirovi Putinovi zůstat u moci do roku 2036. (ČTK)