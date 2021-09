Nad Atlantickým oceánem se vytvořila tropická bouře Peter

Dnes brzy ráno se nad Atlantickým oceánem vytvořila tropická bouře Peter a dál směrem na východ také nová tropická cyklóna. Peter je nyní asi 1015 kilometrů východně od Závětrných ostrovů.

Meteorologové očekávají, že by do úterý mohl přinést deště na Závětrné, ale také Panenské ostrovy a do Portorika. Uvedlo to dnes národní centrum pro hurikány (NHC) s tím, že v úterý může v zasažené oblasti spadnout tři až pět centimetrů srážek.

Peter se pohybuje severozápadním směrem rychlostí 24 kilometrů v hodině. Nejvyšší rychlost větru činí zhruba 65 kilometrů v hodině. V souvislosti s bouří zatím nebylo vydáno žádné varování.

Od začátku satelitního sledování v roce 1966 měly zatím pouze další dvě hurikánové sezony v Atlantiku do 19. září celkem 16 pojmenovaných bouří. Stalo se tak v letech 2005 a 2020, uvedl výzkumník z Coloradské státní univerzity Phil Klotzbach.

Mezitím se dnes vytvořila už 17. tropická cyklóna. Podle meteorologů se nachází asi 530 kilometrů jihozápadně od nejjižnějších ostrovů Cabo Verde. Ještě dnes nebo v pondělí by se systém mohl změnit v tropickou bouři, avšak meteorologové nevidí bezprostřední ohrožení pevniny, napsala agentura AP. (ČTK)