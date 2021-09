Rybáři věří, že závěrečná zpráva komise k Bečvě přispěje ke změně legislativy

Rybáři věří, že závěrečná zpráva sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy přispěje ke změně legislativy. Kritizují, že bezprostředně po havárii odpovědné orgány vzájemně nekoordinovaly své činnosti a nebyl svolán krizový štáb.

Novinářům to dnes v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku řekli předseda tamní místní organizace Českého rybářského svazu a ohlašovatel havárie Stanislav Pernický a předseda Českého rybářského svazu na území Severní Moravy a Slezska Pavel Kocián.

Sněmovní komise závěrečnou zprávu schválila v pátek a požádala předsedu Sněmovny o svolání mimořádné schůze. Komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách.

Podle Kociána, který se po havárii účastnil dvou koordinačních schůzek, z nich vyplynula nekompetentnost všech orgánů, které měly havárii řešit. „To je podle mě důležité, aby výstup, jak z parlamentní komise, tak z ostatních kroků, směřoval k tomu, aby se konečně nastavila jednoznačná pravidla pro případ nedejbože podobných událostí. Protože tam ta bezzubost byla otřesná,“ řekl Kocián. Rybáři byli podle Kociána spolu s hasiči snad jediní, kdo věděl, co je třeba po otravě dělat.

Jeho kolega Pernický je přesvědčen, že poslanci bojují za správné vyšetření havárie na Bečvě a prosazení smysluplných úprav legislativy. Rybáři podle něj spolu s odborníky dávali komisi v této věci i některá doporučení. „Neexistovala žádná koordinace činností v začátcích havárie. Nikdo nevěděl, co má dělat. Nebyl svolán krizový štáb. Koordinace mezi kraji žádná, krizové řízení selhalo, nebo kulhalo. To je totální tragédie. Jsem přesvědčen o tom, že toto by závěrečná zpráva měla řešit,“ řekl Pernický. Uvedl, že rybáři jako ohlašovatelé havárie byli poprvé vyslechnuti až po 41 dnech.

Místopředseda sněmovní vyšetřovací komise Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes uvedl, že se zpráva v souvislosti s otravou Bečvy zabývá právě kompetentností jednotlivých orgánů a legislativou. „Jsou tam popsány věci, které jsme vnímali velmi kriticky z hlediska inkriminované neděle a dalších dnů. Myslím si, že je potřeba, aby opravdu to neskončilo jen tím, že orgány činné v trestním řízení dovedou řízení k soudu a soud rozhodne o vině a trestu,“ řekl Jurečka.

Zpráva podle něj obsahuje doporučení pro úpravu legislativy i postupů a komunikace dotčených orgánů. Na místě jsou podle Jurečky úpravy vodního zákona, zákona o ekologické újmě nebo stavebního zákona. Podle člena sněmovní komise Stanislava Blahy (ODS) je třeba znát také pasport všech výpustí do vodních toků.

V pondělí uplyne od otravy Bečvy rok. Rybáři dnes proto do řeky u Hustopečí nad Bečvou symbolicky vypustili 365 ostroretek. V souvislosti s havárií policie letos v červnu obvinila společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Právě takzvaným rožnovským kanálem se podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, kyanidy do řeky dostaly. Někteří rybáři a vědci to považují za nesmysl. Upozornili, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Na této trase přitom řeka překonává dva jezy a několik peřejí. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes 40 tun ryb. (ČTK)