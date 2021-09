Jurečka: Nevyjádřil jsem se dobře, o manželství pro gaye může každý hlasovat podle svého

Šéf lidovců Marian Jurečka upravil své včerejší vyjádření v předvolebním Studiu N Deníku N, kterým podmiňoval účast ve vládě odmítnutím manželství pro stejnopohlavní páry. „Někdy se během rozhovoru nepodaří všechno dobře vysvětlit, a to moje včerejší vyjádření patří mezi ně. Nebudeme bourat šanci na změnu v naší zemi.“

Jurečka v předvolebním Studiu N řekl, že pokud bude KDU-ČSL v rámci koalice Spolu po volbách jednat o vládě s Piráty a hnutím STAN, bude požadovat záruky, že taková vláda neschválí manželství pro stejnopohlavní páry.

Pro KDU-ČSL by podle něj bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Jurečka v podcastu řekl, že bez této garance lidovci ve vládě nebudou.

Jurečka poté čelil silné kritice, jeho slova odmítla i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která s ním tvoří koalici SPOLU.

„Rozhodně nebudeme bourat šanci na změnu v naší zemi. Česká republika ji potřebuje, stejně jako potřebuje vládu, která se dokáže shodnout na těch největších problémech země,“ uvedl dnes na svém twitterovém účtu Jurečka.

„Někdy se během rozhovoru nepodaří všechno dobře vysvětlit, a to moje včerejší vyjádření patří mezi ně. V otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované, co jsme za SPOLU řekli, a to že bude každý poslanec hlasovat podle svého uvážení,“ ujistil konzervativní politik.

