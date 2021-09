Pekarová Adamová odmítla slova Jurečky namířená proti gayům a lesbám

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se vymezila vůči slovům koaličního partnera a šéfa lidovcků Mariana Jurečky v podcastu Studio N Deníku N. Ten podmínil účast ve vládě odmítnutím manželství pro gaye a lesby.

„V hlasování o manželství pro všechny máme a budeme mít volné hlasování a já vždy budu zastánkyně toho, že všichni mají mít rovná práva,“ uvedla předsedkyně na svém twitterovém účtu s tím, že si jinak názorů Jurečky váží.

V předvolebním Studiu N řekl předseda lidovců Marian Jurečka, že pokud bude KDU-ČSL v rámci koalice Spolu po volbách jednat o vládě s Piráty a hnutím STAN, bude požadovat záruky, že taková vláda neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. Pro KDU-ČSL by podle něj bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Jurečka v podcastu řekl, že bez této garance lidovci ve vládě nebudou.

