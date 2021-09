Očkovací centrum v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě bude nadále fungovat. Od pondělí 20. září ho bude provozovat akciová společnost Medicon. Praha provoz svého Metropolitního očkovacího centra ukončila k pátku.

Medicon se na provozu centra podílí od jeho vzniku v dubnu, kdy centrum zřídil pražský magistrát. Očkování pod hlavičkou nového provozovatele bude v menším rozsahu, řekl mluvčí Prahy Vít Hofman.

„Zřídit u Vyšehradu velkokapacitní centrum byl správný krok. Ukazuje to ostatně i počet klientů. Hlavní město to navíc zvládlo i bez zázemí velké nemocnice,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Hlavní město provoz Metropolitního očkovacího centra zahájilo 6. dubna a ukončilo k 17. září. Za tu dobu podle pražské radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Johnové (Praha Sobě) zdravotníci aplikovali asi 200 000 vakcín.

„Významně tím přispěli k tomu, že v Praze nikdy nechyběla očkovací kapacita, což byl klíčový princip pražské očkovací strategie,“ dodala radní Johnová. Na provozu očkovacího místa na Vyšehradě se podílely rovněž organizace a firmy jako Český červený kříž, soukromá firma Medicon, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy nebo Metropolitní zdravotnický servis.

Od pondělí 20. září budou zdravotníci očkovat dospělé a děti starší 12 let v nových prostorách Kongresového centra. Provozní doba bude v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:30 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 20:00 hodin. Předpokládaná kapacita je podle mluvčího magistrátu asi 100 klientů denně s možností navýšení kapacity v případě potřeby.

Jednu dávku očkování má za sebou 0,764 milionu z 1,14 milionu Pražanů. V očkovacích místech v hlavním městě bylo lidem podáno 2,14 milionu dávek vakcíny. Vyplývá to z aktuálních údajů datové platformy Golemio. (ČTK)