Ruská vláda schválila plán na dobrovolné přesídlení Rusů žijících v zahraničí zpět do vlasti. Do roku 2030 chce přestěhovat půl miliónu krajanů. Hlavní motivace k návratu má být finanční. Podle údajů Světové banky odešlo z RF od rozpadu SSSR do roku 2017 přes 10 miliónů Rusů. (finanz)