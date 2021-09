Americký deník Jany Ciglerové: O to víc mě to překvapilo v Americe, spotřebitelském ráji, kde vám věci dorazí před dveře obratem, z večera do rána i do dvou hodin. Jedna věc je totiž o nedostatku zboží na planetě číst, druhá stát před prázdnými regály v obchodech.