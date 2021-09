Austrálie učinila obrovskou diplomatickou chybu, když zrušila smlouvu na nákup francouzských ponorek a dala přednost dohodě se Spojenými státy a Británií. Novinářům to dnes řekl francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thébault.

Ten se nyní vrací do Paříže, kam ho francouzská vláda na protest proti postupu Australanů povolala ke konzultacím.

„Myslím si, že to byla obrovská chyba. Opravdu velmi špatný postoj k partnerství, protože to nebyl kontrakt, to bylo partnerství, které mělo být založeno na důvěře, vzájemném porozumění a upřímnosti,“ řekl Thébault. Aktuální situaci označil za „neuvěřitelnou, nevhodnou, neadekvátní a neaustralskou“.

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), který uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Po pěti letech už je hodnota kontraktu v dnešních cenách vyšší. Místo toho Canberra hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nový bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy oznámený ve středu. Francie označila zrušení dohody za „nůž do zad“ a povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže.

Austrálie uvedla, že lituje odvolání francouzského velvyslance, váží si vztahů s Francií a bude s Paříží nadále jednat o dalších otázkách.

„Austrálie chápe hluboké zklamání Francie z našeho rozhodnutí, které bylo přijato v souladu s našimi jasnými a sdělenými národními bezpečnostními zájmy,“ uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v této souvislosti upozornil, že australští politici si v uplynulých letech opakovaně stěžovali, že Francie není a nebude schopna dodat ponorky včas. Vadily jim také vícenáklady, které mělo zajištění dodání ponorek provázet. To vše v době, kdy Canberra nutně potřebuje modernizovat výzbroj svého námořnictva, aby obstálo tváří v tvář stále asertivnějšímu a technologicky stále lépe vybavenému námořnictvu čínskému.

Spor je největší ranou pro vtahy mezi Austrálií a Francií od roku 1995. Tehdy Canberra protestovala proti rozhodnutí Francie obnovit jaderné zkoušky v jižním Tichomoří a povolala ke konzultacím svého velvyslance, připomíná agentura Reuters. (ČTK)