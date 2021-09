Argentinský prezident Alberto Fernández oznámil změny ve vládě, aby tak ukončil krizový týden, ve kterém hrozilo, že boje uvnitř vládnoucí strany rozvrátí vládní koalici.

Výměny se mimo jiné týkají důležitých postů šéfa kabinetu, ministra zahraničí a ministra zemědělství. S odvoláním na prezidentskou kancelář to uvedla agentura Reuters.

Fernández se dostal do roztržky se členy kabinetu spřízněnými s tvrdým levicovým křídlem své strany po prudké porážce v doplňovacích primárkách, které se konaly minulý týden v neděli. Viceprezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová se ohradila proti chybám, kterých se podle ní vláda dopustila, což vyostřilo napětí mezi umírněnou frakcí kolem prezidenta Fernándeze a militantnějšími stoupenci Fernándezové Kirchnerové.

Šéfem kabinetu se nově stane regionální guvernér Juan Manzur. Dosavadní šéf kabinetu Santiago Cafiero převezme funkci ministra zahraničí. Do čela resortu zemědělství byl jmenován Julián Domínguez. Argentina je největším světovým vývozcem zpracovaného sójového oleje a významným dodavatelem kukuřice, pšenice, ječmene a hovězího.

Výměna čeká také ministerstvo bezpečnosti, školství, vědy a technologie a post mluvčího. Noví členové složí slib v pondělí.

Změna se netýká ministerstva hospodářství. To vede umírněný ekonom Martín Guzmán, který se stal důležitou osobou při jednání o restrukturalizaci dluhu Argentiny a jednání s Mezinárodním měnovým fondem (MMF).

Hlavní opoziční strana, kterou investoři považují za podnikatelsky přívětivější, zvítězila minulý týden v důležitých primárních volbách do Kongresu. Výsledky těchto voleb jsou silným ukazatelem toho, jak by mohli voliči hlasovat v listopadových parlamentních volbách. Současná vládnoucí strana by tak mohla přijít o většinu v Poslanecké sněmovně. Do konce mandátu prezidenta přitom zbývají ještě dva roky. (ČTK)