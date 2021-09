Americký realitní magnát Robert Durst byl shledán vinným porotou v Los Angeles z vraždy své blízké přítelkyně před více než 20 lety.

Durstův případ nabral na obrátkách poté, co miliardář spolupracoval s tvůrci dokumentárního seriálu pojednávajícím o řadě zločinů, které s ním jsou spojovány, uvedla tisková agentura AP. Hrozí mu doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Výše trestu má být oznámena 18. října.

Svoji kamarádku Susan Bermanovou Durst zavraždil v roce 2000 tak, že ji střelil v jejím domě v Los Angeles zezadu do hlavy. Žena byla podle obžaloby připravena promluvit s policí o okolnostech zmizení Durstovy manželky v roce 1982.

Žalobci Dursta vykreslili jako bohatého narcistického muže, který měl pocit, že se na něj nevztahují zákony a bezohledně se zbavoval lidí, kteří mu překáželi. Kromě vraždy Bermanové je Durst podezřelý také ze zavraždění své manželky Kathleen Durstové v New Yorku a svého souseda v Texasu, který odhalil jeho identitu, když se magnát skrýval před zákonem.

Osmasedmdesátiletý Durst se stání u soudu osobně nezúčastnil. Namísto toho byl v izolaci ve věznici, protože byl v kontaktu s nakaženým covidem-19.

Durst byl zatčen v roce 2015 v New Orleansu v předvečer vysílání závěrečné epizody seriálu Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta z produkce HBO. Podle obžaloby učinil doznání, když malý připnutý mikrofon zachytil jeho samomluvu v koupelně. „Tak, a je to. Dostali tě… Co jsem to k sakru udělal? Zabil jsem je všechny, samozřejmě,“ říkal si pro sebe milionář.

Durstův právní zástupce řekl, že je rozhodnutím poroty zklamán. Jeho klient podle něj využije všech možností odvolání. (ČTK)