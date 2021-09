O vedení japonské vládnoucí strany usilují dvě ženy a dva muži

Na poslední chvíli se do boje o předsednictví japonské vládnoucí Liberálně demokratické strany zapojila také bývalá ministryně Seiko Nodaová. Vítěz hlasování se 29. září ujme vedení japonské vlády a povede stranu do listopadových voleb.

Jednašedesátiletá konzervativní politička je zastánkyní rovnosti pohlaví a mezi roky 2017 a 2018 zastávala post ministryně vnitra ve vládě premiéra Šinzó Abeho. V japonské dolní komoře parlamentu zasedá od roku 1993.

O vedení strany usilují rovněž liberální Taro Kono, ministr dosavadní vlády premiéra Jošihide Sugy, který měl od začátku letošního roku v Japonsku na starosti očkování proti covidu-19. Dosavadní premiér Suga začátkem září překvapivě oznámil, že se o znovuzvolení nebude ucházet, a jako svého nástupce podporuje právě Kona.

O předsednictví se uchází také umírněný politik Fumio Kišida, který byl v letech 2012–2017 japonským ministrem zahraničí. Poslední kandidátkou je pravicová politička Sanae Takaičiová, obdivovatelka Margaret Thatcherové, která naposledy působila jako ministryně vnitra. Takaičiová má podporu bývalého premiéra Abeho.

Šance obou žen na vítězství jsou spíše nízké. Pokud by se jedné z nich však podařilo uspět, šlo by o historicky první ženu v čele Japonska. Nový předseda strany bude usilovat o obhajobu vítězství ve volbách na konci listopadu. (AFP, Times of India, Financial Times)