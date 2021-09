Poslanec Volný se nechal na protest proti odvolání radní ČT Lipovské vyvést ze sálu

Poslanec Lubomír Volný se nechal na protest proti odvolání radní ČT Hany Lipovské vyvést ze sálu. Krátce poté skončil přenos Sněmovny. Podle pirátských poslanců Volný zdemoloval pult předsedajícího, což dokládají fotografiemi.

Práce výtržníka, který znesvětil tradiční místo české demokracie, kde byla vyhlášena československá republika a československá ústava. Násilím a totalitním metodám nelze ustoupit ani o milimetr. pic.twitter.com/Pc6hz6hhOZ — Jakub Michálek ⚫⬛ (@JakubMichalek19) September 17, 2021

Sněmovna v úvodu rozpravy omezila možnost poslanců vystoupit na dvakrát deset minut. Když Volný vyčerpal tuto svoji lhůtu k řádným vystoupením, začal hovořit prostřednictvím faktických poznámek. Navrhoval například přerušit projednávání do přítomnosti premiéra, a když to Sněmovna neschválila, napadl hlasování s tím, že se mu porouchalo hlasovací zařízení.

Na slova předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že podle jeho informací si Volný cosi zasunul do hlasovacího zařízení, Volný odvětil, že mu ho zřejmě ucpali Piráti. Odmítl hlasovat z jiného místa a odůvodnil to tím, že by se tam nakazil covidem-19 a že nebude hlasovat, dokud mu Sněmovna neopraví „milovanou zástrčku“. „Rozumím vašemu citovému vztahu k té zástrčce,“ reagoval podle ČTK Vondráček a nařídil desetiminutovou přestávku.

Volný v dalším vystoupení už v podrobné rozpravě pohrozil obstrukcí a tím, že si sedne za řečnický pult, jak už to před časem jednou udělal. Začal vyzývat své bývalé stranické kolegy z hnutí SPD, za které byl zvolen poslancem, aby se k obstrukci přidali. „Kluci, holky, espéďáci, vy máte srdce,“ vyzýval je. Obracel se i na předsedu SPD Tomia Okamuru. „Vždyť ty jsi poctivý kluk, ty nejsi žádná krysa,“ hlásal od mikrofonu.

Když mu uplynula i tato doba, odmítl uvolnit místo předsedovi poslaneckého klubu Pirátů Jakubu Michálkovi. Vondráček pak požádal poslance o deset až 15 minut času, než si s Volným poradí policie.