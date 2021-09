Porazil i Phelpse, nyní singapurský plavec nastupuje na dvouletou státní službu

Singapurský plavec Joseph Schooling nastoupí na povinnou státní službu, jejíž nástup několik let odkládal. Olympijský vítěz z Ria 2016, kde porazil i tehdejší americkou hvězdu Michaela Phelpse, na letošní olympiádě zůstal za očekáváním.

