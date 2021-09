Bez očkování proti covidu zůstává stále téměř 355 tisíc lidí starších 65 let. Ukazují to aktuální čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

K dnešnímu dni stále nemá vakcínu 130 616 osob ve věku 65–69 let. Ve skupině 70–79 let je to 145 598 lidí. Bez vakcinace je také 78 753 seniorů starších 80 let.