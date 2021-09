Slovenský prokurátor navrhl, aby soud poslal bývalého šéfa elitní složky prokuratury Dušana Kováčika na nejméně 13 let do vězení. V případě odsouzení za korupci by pak měl přijít o možnost pracovat pro stát.

Kováčik je souzen kromě jiného za to, že podle prokuratury za úplatek 50 000 eur (1,28 milionu korun) pomohl údajnému šéfovi jednoho zločineckého gangu Ĺubomíru Kudličkovi zůstat na svobodě. Prokuratura tehdy nepodala stížnost proti rozhodnutí soudu, který muže propustil na svobodu. Stíhán je také za to, že z vyšetřovacího spisu podle žalobce vynášel informace. (Denník N)